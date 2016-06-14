​Сегодня Всемирный день донора крови

Баку. 14 Июня. REPORT.AZ/ Сегодня отмечается Всемирный день донора крови.

Как передает Report, первый Всемирный день донора крови был проведен 14 июня 2004 года.

Успех первого Всемирного дня донора способствовал принятию в 2005 году Всемирной ассамблеей здравоохранения резолюции, в соответствии с которой этот День стал отмечаться ежегодно.

Цель Всемирного дня донора крови – выразить благодарность добровольным, неоплачиваемым донорам крови за их дар крови, спасающей человеческие жизни, и повысить осведомленность в отношении необходимости регулярного донорства крови в целях обеспечения качества, безопасности и наличия крови и продуктов крови для нуждающихся в них пациентов.

Тема кампании Всемирного дня донора крови в 2016 году: "Кровь объединяет всех нас".

Переливание крови и продуктов крови позволяет ежегодно спасать миллионы человеческих жизней. С его помощью можно продлить жизнь и улучшить ее качество для пациентов с состояниями, представляющими угрозу для жизни, и проводить сложные медицинские процедуры и хирургические операции. Оно также играет жизненно важную роль в области охраны здоровья матери и ребенка и во время антропогенных и стихийных бедствий. Кровь — это самое ценное из того, что человек может дать другому человеку.

Ежегодно в мире собирается около 108 миллионов донаций крови. Около 50% из них приходится на страны с высоким уровнем дохода, где проживает менее 18% населения мира.