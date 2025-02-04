Сегодня Всемирный день борьбы с раком

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком.

Как сообщает Report, согласно статистическим данным на 2023 год, в Азербайджане официально зарегистрировано 69 435 онкологических больных, что на 7 050 человек больше по сравнению с 2022 годом.

По словам онколога, специалиста-эксперта Министерства здравоохранения Азада Керимли, из общего числа пациентов 25 257 человек живут с этим диагнозом более пяти лет.

Керимли подчеркнул, что ранняя диагностика и информированность населения играют ключевую роль в борьбе с раком.

"Общественное просвещение должно вестись регулярно. В борьбе с онкологическими заболеваниями должна участвовать вся страна, а не только врачи. Важную роль в этом процессе могут сыграть телеканалы, однако их вклад пока остается слабым. Телеканалы должны выделять больше эфирного времени для обсуждения онкологических заболеваний, а не ограничиваться рекламой частных клиник и врачей", - отметил специалист.