Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня всемирный день борьбы против рака.

Как сообщает Report, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире около 10 млн. людей умирают от рака.

В целом, в мире 20% смертей приходится на долю рака. Ежегодно онкологические заболевания диагностируются у 2,5 млн. людей. Среди смертности по онкологической причине ведущее место занимает рак легких.

Организация отметила, что рак является основной причиной смертности в Европе, однако он уступает сердечно-сосудистым заболеваниям. Однако, несмотря на ежегодное увеличение онкологических заболеваний Европы, снижается уровень смертности от этой болезни.

Эксперты ВОЗ считают, что можно предотвратить до 30% раковых заболеваний в мире. Для этого необходимо вести здоровый образ жизни.

ВОЗ призвала мировые государства усилить меры профилактики с опасным заболеванием, повысить уровень жизни раковых больных.