Сегодня в Азербайджане продлен срок карантинного режима

В целях предотвращения распространения коронавируса и возможных его последствий в Азербайджане срок особого карантинного режима на территории страны продлевается до 06:00 28 декабря 2020 года.

В целях предотвращения распространения коронавируса и возможных его последствий в Азербайджане срок особого карантинного режима на территории страны продлевается до 06:00 28 декабря 2020 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

"В настоящее время в мире наблюдается высокая динамика заражения новым видом коронавирусной инфекции (COVID-19). По этой причине проводятся соответствующие меры по предотвращению распространения вируса, многие страны применяют строгие карантинные правила", - отмечается в заявлении.

В связи с наблюдаемой в последние дни высокой динамикой заражения вирусом COVID-19, было принято решение о введении следующих запретов:

В городах Шеки, Лянкяран, Гахском, Загатальском, Билясуварском, Джалилабадском, Масаллинском, Исмаиллинском, Губинском, Хачмазском районах, где введен жесткий карантинный режим, эти меры продлены до 06:00 7 декабря 2020 года;

Ограничение на пассажироперевозки в Бакинском метрополитене продлевается до 06:00 28 декабря 2020 года;

С 00:00 21 ноября 2020 года до 06:00 28 декабря 2020 года на всей территории страны прекращается деятельность общественного транспорта по субботам и воскресеньям;

С 00:00 21 ноября 2020 года до 06:00 28 декабря 2020 года по субботам и воскресеньям прекращается предоставление услуг на местах по всем сферам, за исключением жизненно важных видов деятельности, включая работу аптек и продуктовых магазинов;

С 21 ноября 2020 года в период действия особого карантинного режима во всех закрытых и открытых пространствах по всей стране использование медицинских масок считается обязательным. Режим контроля над соблюдением правил использования масок ужесточается;

Напомним, что неношение медицинских масок или неиспользование их в соответствии с требуемыми нормами в соответствующих местах влечет ответственность в установленном законом порядке;

Учитывая существующую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в мире, в том числе и в Азербайджане, лицам старше 65 лет, входящим в группу высокого риска, рекомендуется не выходить из дома без необходимости;

Также структурам и организациям частного сектора и других сфер рекомендуется сократить до 30 процентов количество работников и перевести других сотрудников на дистанционный режим работы.