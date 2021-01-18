Сегодня в Азербайджане начинается вакцинация от COVID-19

С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается вакцинация от инфекции COVID-19.
Как сообщает Report, вакцинация будет добровольной и бесплатной (за счет государства).
Азербайджан закупил 4 млн доз вакцины Sinovac китайского производства для 2 млн человек. Одному человеку будут введены две дозы вакцины. Вторая доза вакцины будет введена спустя 21 день после первой дозы.
На первом этапе планируется вакцинация только в государственных больницах. Вакцины будут храниться в пунктах хранения в условиях "холодной цепи".
В первую очередь будут вакцинированы лица, входящие в группу повышенного риска:
- работники здравоохранения;
- лица старше 65 лет;
- персонал, привлеченный правоохранительными органами к противоэпидемическим мерам.
Второй этап вакцинации охватит группу граждан повышенного риска с медицинской точки зрения:
- лица с хроническими респираторными заболеваниями, гемодиализом, диабетом, ожирением;
- лица в возрасте 50 лет и старше, имеющие хотя бы одно хроническое заболевание;
- работники сферы образования и социального обеспечения, постоянно проживающие в социальных учреждениях, сотрудники центров ASAN Xidmət и DOST, сектора общественного транспорта, операторы и поставщики телекоммуникационных услуг, работники почтового и банковского секторов, непосредственно контактирующие с населением;
- работающие в условиях повышенного уровня риска (сотрудники жизненно важных для функционирования общества сфер – национальной и региональной безопасности, юстиции, финансов и др. лица).