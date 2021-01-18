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Сегодня в Азербайджане начинается вакцинация от COVID-19

Сегодня в Азербайджане начинается вакцинация от COVID-19 Вакцинация будет добровольной и бесплатной (за счет государства)
Здоровье
18 января 2021 г. 09:51
Сегодня в Азербайджане начинается вакцинация от COVID-19

С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается вакцинация от инфекции COVID-19.

Как сообщает Report, вакцинация будет добровольной и бесплатной (за счет государства).

Азербайджан закупил 4 млн доз вакцины Sinovac китайского производства для 2 млн человек. Одному человеку будут введены две дозы вакцины. Вторая доза вакцины будет введена спустя 21 день после первой дозы.

На первом этапе планируется вакцинация только в государственных больницах. Вакцины будут храниться в пунктах хранения в условиях "холодной цепи".

В первую очередь будут вакцинированы лица, входящие в группу повышенного риска:

- работники здравоохранения;

- лица старше 65 лет;

- персонал, привлеченный правоохранительными органами к противоэпидемическим мерам.

Второй этап вакцинации охватит группу граждан повышенного риска с медицинской точки зрения:

- лица с хроническими респираторными заболеваниями, гемодиализом, диабетом, ожирением;

- лица в возрасте 50 лет и старше, имеющие хотя бы одно хроническое заболевание;

- работники сферы образования и социального обеспечения, постоянно проживающие в социальных учреждениях, сотрудники центров ASAN Xidmət и DOST, сектора общественного транспорта, операторы и поставщики телекоммуникационных услуг, работники почтового и банковского секторов, непосредственно контактирующие с населением;

- работающие в условиях повышенного уровня риска (сотрудники жизненно важных для функционирования общества сфер – национальной и региональной безопасности, юстиции, финансов и др. лица).

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Версия на английском языке Today Azerbaijan starts vaccination against coronavirus
Версия на азербайджанском языке Bu gündən Azərbaycanda koronavirusa qarşı vaksinasiya başlayır

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