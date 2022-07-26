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Сегодня в Агалы начинает работу Семейный медицинский центр

Сегодня в Агалы начинает работу Семейный медицинский центр Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана подписали меморандум о взаимном сотрудничестве.
Здоровье
26 июля 2022 г. 10:05
Сегодня в Агалы начинает работу Семейный медицинский центр

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана подписали меморандум о взаимном сотрудничестве.

Как сообщает Report, меморандум был подписан председателем правления TƏBİB Вугаром Гурбановым и заместителем председателя комитета Фуадом Гусейновым.

Меморандум определяет рамки сотрудничества и процедуры координации для установления и развития взаимовыгодных, долгосрочных, эффективных отношений между сторонами в сфере работы с вынужденно переселенными лицами в связи с их возвращением на освобожденные от оккупации территории.

"В селе Агалы Зангиланского района готов к эксплуатации Семейный оздоровительный центр (медицинский центр), отвечающий современным стандартам. Медицинский персонал семейного медцентра переедет в Агалы сегодня. В настоящее время услуги жителям оказывает бригада срочной и неотложной медицинской помощи", - сказал исполняющий обязанности председателя Совета директоров TƏBİB Вугар Гурбанов.

В рамках меморандума TƏBİB организует общее медицинское обследование лиц, вернувшихся на освобожденные территории, а также иммунизацию детей против различных инфекционных заболеваний в соответствии с утвержденным графиком вакцинации.

Срок действия меморандума рассчитан на три года с даты подписания.

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən Ağalıda ailə sağlamlıq mərkəzi fəaliyyətə başlayır

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