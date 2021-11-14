Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с диабетом

14 ноября весь мир отмечает День борьбы с диабетом. Эта дата была выбрана не случайно. Так были увековечены заслуги канадского врача и физиолога Фредерика Бантинга, родившегося в этот день в 1891 году, который вместе с врачом Чарльзом Бестом сыграл решающ

14 ноября весь мир отмечает День борьбы с диабетом. Эта дата была выбрана не случайно. Так были увековечены заслуги канадского врача и физиолога Фредерика Бантинга, родившегося в этот день в 1891 году, который вместе с врачом Чарльзом Бестом сыграл решающую роль в открытии в 1922 году инсулина — лекарства, спасающего жизнь людям, больным диабетом.

Всемирный День борьбы против диабета – это еще один способ обратить внимание людей на данную болезнь. У нас в Азербайджане в этот день также проводятся различные мероприятия по повышению осведомленности населения о диабете, заболеваемость которым, увы, продолжает расти во всём мире. И поэтому крайне важно знать, как можно предотвратить развитие этой болезни во многих случаях.

Тема Всемирного дня борьбы с диабетом в 2021-2023 годах посвящена доступу к лечению диабета. Спустя 100 лет после открытия инсулина миллионы людей во всем мире не могут получить доступ к столь необходимому им инсулину. Многие люди с диабетом нуждаются в пероральных препаратах для лечения своего состояния. Они по-прежнему недоступны, в том числе и из-за цены, во многих странах с низким и средним уровнем доходов. Люди с диабетом нуждаются в постоянном уходе и поддержке, чтобы управлять своим состоянием и избегать осложнений. Поэтому большое значение имеет также доступ к самоконтролю (мониторингу уровня глюкозы в крови). Мы живем в чрезвычайно трудные времена. Так, люди, живущие с диабетом, могут быть более восприимчивы к осложнениям COVID-19. Данные свидетельствуют о том, что смертность заметно выше среди людей с сопутствующими заболеваниями, такими как диабет.

По данным ВОЗ, сахарный диабет увеличивает смертность населения в 2-3 раза и сокращает продолжительность жизни. К тому же, актуальность проблемы обусловлена еще и масштабностью распространения данной болезни. Согласно последним данным, опубликованным в Диабетическом атласе Международной Федерации Диабета (IDF), во всем мире около полумиллиарда человек живут с диабетом. По оценкам экспертов, их число составит более 700 миллионов в течение следующих 25 лет. Однако фактическое число людей, живущих с диабетом, существенно выше. В Азербайджане на учете состоит около 300 000 человек с этим диагнозом. Но реальная цифра заболевших в нашей стране, как минимум вдвое больше, потому что часть из них не прошла регистрацию, а многие и не знают о наличии у них заболевания.

Диабет — это хроническая болезнь, которая возникает в тех случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый им инсулин. Это приводит к повышенному уровню содержания глюкозы в крови (гипергликемии).

Для диабета первого типа (ранее известного как инсулинозависимый) характерно отсутствие выработки инсулина, отвечающего за превращение глюкозы в энергию. Из-за этого ткани тела теряют способность работать на поступающем в них сахаре, начинают «голодать» и пользоваться своими собственными запасами даже тогда, когда уровень сахара в крови очень высок. В дело идут жировые запасы, и при их расщеплении появляется токсичный продукт — ацетон, который накапливается в организме и отравляет его. Нарушается весь обмен веществ в организме. Человек сильно худеет и слабеет из-за недостатка энергии. Отсутствие инсулина приходится постоянно возмещать инъекциями специальных препаратов, без которых человек может умереть. Чаще он начинается в юном возрасте.

Сахарный диабет тип 1 встречается в 10-15 процентах случаев всех заболеваний сахарным диабетом. А на долю оставшихся 85-90 процентов приходится сахарный диабет тип 2 (ранее называемый инсулиннезависимым или "взрослым" диабетом). Как видно из названия, недостаток инсулина здесь почти не причем. И, действительно, при сахарном диабете второго типа поджелудочная железа сначала работает как надо. При этом заболевании мышечная ткань, для которой глюкоза – основной поставщик энергии, не в состоянии использовать инсулин, вырабатывающийся организмом. И ее клетки практически перестают получать жизненно необходимую глюкозу. Такое состояние называется инсулинорезистентностью (нечувствительность тканей к инсулину).

Инсулинорезистентность может быть врожденным недостатком, передающимся по наследству, но чаще всего встречается у людей с избыточной массой тела. По данным статистики более, чем 80 процентов больных сахарным диабетом имеют лишний вес. При диабете второго типа самое главное — нормализовать вес и восстановить жировой и углеводный обмен в организме. Но, если диета и физические упражнения не помогут, пациенту придется всю жизнь находиться под врачебным контролем и принимать препараты, которые снижают уровень сахара в крови.

Сахарный диабет – это заболевание, которое требует постоянного контроля с целью предупреждения осложнений и преждевременной инвалидизации. Обучение пациентов методам самоконтроля, управлению своей болезнью в тесном контакте с лечащим врачом имеет большое значение, так как повышает качество жизни людей с диабетом. Чтобы помочь пациентам больше быть информированным о своем заболевании – важное значение имеет посещение школ диабета. Там пациентов учат менять дозу инсулина, подбирать питание, правильно регулировать свою нагрузку, знать препараты. Чем лучше человек будет информирован, тем меньше у него будет осложнений. Например, в скором времени откроется школы диабета при вновь созданном эндокринологическом отделении в Бакинском Оздоровительном Центре (Bakı Sağlamlıq Mərkəzi). Обучение больных сахарным диабетом – неотъемлемая часть лечения. Зачастую врачам поликлиники не хватает времени для объяснения всех нюансов заболевания и пациент остается один на один со своими страхами и переживаниями. Для успешного преодоления трудностей, связанных с этим заболеванием и повышения качества жизни, и создаются эти школы.

Только такой совместный, командный подход может дать результаты в борьбе с таким коварным заболеванием, как сахарный диабет.

Член Международной диабетической федерации (IDF), заведующий отделением эндокринологии Бакинского Оздоровительного Центра кандидат медицинских наук Огтай Гусейнов