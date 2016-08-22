Сегодня начнется выплата компенсаций вкладчикам еще двух банков

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADİF) начинает выплату компенсаций застрахованным вкладчикам лишенных лицензии ОАО "Кавказский банк развития" и Atrabank. Как передает Report, о месте выплаты компенсаций будет сообщено дополнительно.

Напомним, что на прошлой неделе Бакинский административно-экономический суд №1 принял решение о признании Кавказского банка развития и Atrabank банкротами, таким образом, в обоих банках произошел страховой случай.