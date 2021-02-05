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Сегодня начинается онлайн-регистрация для желающих вакцинироваться

Сегодня начинается онлайн-регистрация для желающих вакцинироваться После регистрации гражданам сообщат через SMS, где и когда они смогут быть провакцинированы на первом этапе
Здоровье
5 февраля 2021 г. 00:00
Сегодня начинается онлайн-регистрация для желающих вакцинироваться

С сегодняшнего дня в Азербайджане через сайт randevu.its.gov.az начинается регистрация граждан, желающих вакцинироваться от коронавируса.

Как сообщает Report, система приема предназначена для граждан в возрасте от 65 лет и старше, а также тех, у кого результат анализа COVID-19 за последний год не был положительным.

Таким образом, начиная с 5 февраля, с учетом очередности возрастных групп, зарегистрировавшись на сайте, граждане смогут выбрать ближайший медпункт для проведения вакцинации.

После регистрации гражданам сообщат через SMS, где и когда они смогут быть провакцинированы на первом этапе.

Начиная с 8 февраля, гражданам, принадлежащим к этой возрастной категории, будут сделаны прививки. В стране около 700 000 граждан, относящихся к этой категории.

Даже если дата введения второй дозы и другая необходимая информация будут отражены в "Информационном листе", предоставляемом гражданам в медицинском пункте, дата введения второй дозы будет продублирована с помощью SMS.

Подать заявку на вакцинацию можно только предварительно зарегистрировавшись на сайте randevu.its.gov.az, и введение второй дозы будет осуществляться в пункте, где была введена первая доза.

Если гражданин хочет изменить время или пункт назначения, он должен повторно выполнить указанный процесс. Допускается смена назначения 3 раза в течение дня. При назначении первой дозы вакцины, автоматически для 2-й дозы через 28 дней отмечается то же учреждение и в том же часовом интервале.

Если лицо, получившее назначение в первый раз, хочет изменить назначение во второй раз, предыдущие назначения вакцинации отменяются и заменяются новыми.

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən peyvənd olunmaq istəyənlərin onlayn müraciətinə başlanılır
Версия на английском языке Azerbaijan launches online registration for Covid vaccination

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