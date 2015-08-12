В прокуратуру поступило обращение в связи с массовым отравлением в доме торжеств "Зангезур"

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Стали известны результаты лабораторных исследований, проведенных в связи с массовым отравлением в доме торжеств "Зангезур" 8 августа. Об этом Report сообщил заведующий отделением Центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Азербайджана Имран Абдуллаев.

По его словам, для выяснения общего гигиенического состояния дома торжеств были взяты и проанализированы 22 пробы: "В 9-ти из 22 проб была выявлена кишечная палочка. Микробиологическое загрязнение было выявлено на поверхности тарелок, салатниц, а также на руках работников, в том числе повара, хлебореза, посудомойщицы (хотя их руки должны быть чистыми). Проверена также вода в заведении, но нарушения не установлены".

Как сообщает представитель министерства, результаты подтвердили, что в доме торжеств было допущено загрязнение чистых продуктов. И.Абдуллаев также отметил, что решение Центра гигиены и эпидемиологии Бинагадинского района относительно приостановления деятельности дома торжеств было предоставлено и предпринимателю, и в соответствующие государственные структуры: "По причине отравления около 80 человек обратились в районную прокуратуру. Если предприниматель самовольно, без разрешения восстановит деятельность заведения, то понесет ответственность".

Напомним, что в результате отравления 77 человек, в том числе 15 детей, обратились в медицинские учреждения. В основном, они были помещены в Клинический медицинский центр № 1 и детскую инфекционную больницу № 7, где им была оказана соответствующая медицинская помощь.