 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Внесена ясность в связи с информацией о распространении опасного для детей вируса на бакинских пляжах

    Главный педиатр страны отметил, что рост числа обратившихся с подобным диагнозом больных не наблюдается

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ "Информация о распространении вируса на бакинских пляжах, представляющего опасность для детей, необоснованная и не соответствует истине". Об этом Report заявил директор научно-исследовательского института педиатрии, главный педиатр страны Насиб Гулиев. 

    Так, согласно информации в социальных сетях, в последние дни среди детей участились такие патологические явления, как рвота, понос, высокая температура и слабость. 

    Главный педиатр страны отметил, что рост числа обратившихся с подобным диагнозом больных не наблюдается. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi