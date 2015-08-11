Внесена ясность в связи с информацией о распространении опасного для детей вируса на бакинских пляжах

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ "Информация о распространении вируса на бакинских пляжах, представляющего опасность для детей, необоснованная и не соответствует истине". Об этом Report заявил директор научно-исследовательского института педиатрии, главный педиатр страны Насиб Гулиев.

Так, согласно информации в социальных сетях, в последние дни среди детей участились такие патологические явления, как рвота, понос, высокая температура и слабость.

Главный педиатр страны отметил, что рост числа обратившихся с подобным диагнозом больных не наблюдается.