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    Сдано в эксплуатацию новое здание Республиканского наркологического центра

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Сегодня сдан в эксплуатацию Республиканский наркологический центр. 

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства здравоохранения, состоящее из 4 корпусов и рассчитанное на 300 коек медицинское учреждение расположено в Сабунчинском районе Баку. 

    К строительству Республиканского наркологического центра приступили в 2012 году и завершили в июне текущего года.

    Центр, построенный на площади 1,9 га, оснащен соответствующим высоким стандартам оборудованием и необходимыми медикаментами. 

    В целях оказания больным психологической помощи здесь также создан кабинет психотерапии. 

    Для повышения эффективности лечения больных, со стороны психологов и врачей-психотерапевтов здесь проводятся беседы как в индивидуальной форме, так и в виде групп.   

    Республиканский наркологический центр проводит соответствующую работу по формированию и реализации государственной политики в области наркологической службы. 

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