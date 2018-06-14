Сдано в эксплуатацию новое здание Республиканского наркологического центра

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Сегодня сдан в эксплуатацию Республиканский наркологический центр.
Как сообщили Report в пресс-службе министерства здравоохранения, состоящее из 4 корпусов и рассчитанное на 300 коек медицинское учреждение расположено в Сабунчинском районе Баку.
К строительству Республиканского наркологического центра приступили в 2012 году и завершили в июне текущего года.
Центр, построенный на площади 1,9 га, оснащен соответствующим высоким стандартам оборудованием и необходимыми медикаментами.
В целях оказания больным психологической помощи здесь также создан кабинет психотерапии.
Для повышения эффективности лечения больных, со стороны психологов и врачей-психотерапевтов здесь проводятся беседы как в индивидуальной форме, так и в виде групп.
Республиканский наркологический центр проводит соответствующую работу по формированию и реализации государственной политики в области наркологической службы.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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