Сдана в эксплуатацию Сабирабадская районная центральная больница

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ 28 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Сабирабадский район принял участие в открытии Районной центральной больницы на 205 коек.

Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие больницы.

Министр здравоохранения Огтай Ширалиев сообщил, что здание больницы, построенной в 70-х годах прошлого века, пришло в непригодность, поэтому по поручению главы государства было начато строительство нового здания. Под новую больницу был выделен земельный участок площадью 4,77 гектара. На площади 1,2 гектара построен больничный комплекс, состоящий из трех четырехэтажных зданий. Строительные работы начались в 2012 году и завершились в октябре нынешнего года. Здания построены с использованием элементов национальной архитектуры.

Было сообщено, что в этом медицинском учреждении будут работать 553 медработника. 70 из них - врачи. Отделения хирургии, терапии, педиатрии, гинекологии, неврологии, анестезиологии и реанимации, гемодиализа, физиотерапии, инфекционных болезней, скорой и неотложной помощи, родильное отделение, поликлиника, клиническая лаборатория, кабинеты лучевой диагностики этого медицинского учреждения оснащены новейшим оборудованием и приборами. В больнице имеются котельная, водный резервуар, установлены генераторы. Территория благоустроена, заложены озеленительные полосы.

Таким образом, в этой больнице, построенной и оснащенной на уровне самых современных стандартов, созданы все возможности для организации на высоком уровне диагностики и лечения населения.

Затем президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности Сабирадабского района и коллективом больницы.

Врач Эльмира Зейналова и фермер Фатма Гусейнова выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву за высокое внимание и заботу.

В заключение была сделана фотография на память.