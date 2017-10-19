Сдана в эксплуатацию Масаллинская центральная районная больница, отремонтированная по инициативе первого вице-президента Азербайджана

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Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Сегодня сдана в эксплуатацию Масаллинская центральная районная больница, к ремонту которой приступили по личной инициативе первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства здравоохранения, больница, открытие которой прошло при участии министра здравоохранения Октая Ширалиева, будет оказывать медицинские услуги 223 000 человек.

В министерстве отметили, что Масаллинская центральная районная больница состоит из 10 корпусов. Сюда входят педиатрический корпус, корпус инфекционных заболеваний, пункт скорой медицинской помощи, хозяйственный корпус, кухня, корпус Масаллинского районного отдела Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии, корпус Масаллинского регионального пункта Станции скорой медицинской помощи министерства здравоохранения.

В медицинском учреждении насчитывается 986 медработников, в том числе 206 врачей, 454 работниа среднего медперсонала, 326 - младшего медперсонала.

Для оказания качественной медицинской услуги больница оснащена всем необходимым оборудованием и медицинскими препаратами.

Так, здесь установлены современные аппараты для УЗИ, рентгена, флюорографии, КТ, эхокардиографии, гемодиализа, стоматологическое оборудование и пр., которые позволят на высоком уровне оказывать больным медицинскую помощь.