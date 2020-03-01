Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под строгим контролем

Продолжаются неотложные мероприятия для предотвращения риска распространения коронавируса (COVID-19) в Азербайджане.

Как сообщили Report в оперативном штабе при Кабинете министров, были выделены соответствующие больницы и созданы карантинные зоны для выявления случаев заболевания коронавирусом в стране.

Для проведения профилактических мероприятий вдоль границы с Исламской Республикой Иран созданы мобильные палатки. Чтобы обеспечить здоровье и безопасность населения, было принято решение 29 февраля с 16:00 временно закрыть границу с Ираном на основе ограничительного режима. Принимаются необходимые меры для проверки людей, прибывших из стран, в которых обнаружен коронавирус. Специализированные больницы и лаборатории обеспечиваются соответствующим оборудованием и медикаментами для диагностики и лечения заболевания.

С целью предотвращения распространения коронавируса и повышения эффективности соответствующих профилактических мероприятий ведется интенсивная работа совместно со Всемирной организацией здравоохранения, принимаются серьезные усилия для выполнения всех рекомендаций.

Кроме того, в результате переговоров с Китаем, Германией и другими странами были достигнуты соответствующие договоренности о доставке в Азербайджан необходимого оборудования, лекарств и специалистов.

Принимаются все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса в Азербайджане, санитарно-эпидемиологическая ситуация находится под строгим контролем.