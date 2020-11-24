Самые опасные домашние растения в комнате

Report представляет материал про 3 самых распространенных комнатных растения, которые могут навредить здоровью.

Report представляет материал про 3 самых распространенных комнатных растения, которые могут навредить здоровью.

1. Диффенбахия

Диффенбахия

Это растение из семейства Ароидных произрастает в тропиках Южной и Северной Америки. Для многих видов характерны крупные пёстрые удлинённо-овальные очерёдные листья, в связи с чем многие виды диффенбахии выращиваются как декоративно-лиственные комнатные растения. Работать с этим растением рекомендуется в перчатках, после чего мыть руки с мылом, так как диффенбахия может вызвать отек ротоглотки и привести к остановке дыхания.

Интересно, что в 1807 году в Индии диффенбахию использовали как средство пыток. Рабы теряли возможность говорить, так как их губы опухли.

2. Монстера

Монстера

Это крупное тропическое растение из того же рода Ароидных.

Монстера — вечнозелёная лиана с крупными — до 45 см — резными листьями. Монстеры неприхотливы и даже в домашних условиях могут вырастать до нескольких метров в длину. Ночью растение вырабатывает большое количество углекислого газа, что также может усложнить дыхание (особенно людям с сердечными и легочными заболеваниями)

Более того, в монстере тоже содержатся кристаллы оксалата кальция. Поэтому если ребенок или домашнее животное решит попробовать её на вкус, то тоже может возникнуть анафилактический шок.

3. Антуриум

Антуриум

Данное растение из семейства Ароидных произрастает в Северной и Южной Америке. Антуриумы требовательны к свету, теплу и влажности воздуха.

При работе с растениями следует помнить, что сок антуриумов ядовит.

Попадая на слизистую оболочку (опасность при контакте с полостью носа или при попытке попробовать на вкус), антуриум выделяет специальные ферменты – кинин, гистамин. Они расщепляют белки слизистой оболочки, расширяют сосуды, вызывая химический ожог. Из-за повреждения возникает сильный отек. Глотание и дыхание становятся затрудненным или невозможным.