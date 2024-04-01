Сабина Алиева: Участники войны сталкиваются с проблемами при установлении инвалидности

Некоторые участники войны сталкиваются с проблемами при установлении инвалидности.
Как сообщает Report, об этом уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева сказала на круглом столе "Психическое здоровье и права лиц, страдающих психическими заболеваниями в Азербайджане".
По ее словам, хотя участники войны, проходящие лечение в психиатрических больницах, во время пребывания в учреждении обеспечиваются лекарственными препаратами за счет государства, после выписки в ряде случаев бесплатная выдача лекарств прекращается.
"В связи с этим следует подчеркнуть необходимость обеспечения этих пациентов соответствующими лекарственными препаратами за счет государства даже после выписки из психиатрических учреждений", - отметила она.
Сабина Алиева подчеркнула, что в психиатрических учреждениях недостаточно мест, поскольку в них ведется прием пациентов не только из столицы, но и из других регионов республики.
"Кроме того, мониторинги показывают, что в столице и в регионах страны мало специалистов по оказанию психиатрической помощи", - сказала С.Алиева.