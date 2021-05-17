О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане начинается вакцинация препаратом "Sputnik V"

В Азербайджане начинается вакцинация препаратом "Sputnik V" Вакцина "Sputnik V" уже признана 65 странами мира
Здоровье
17 мая 2021 г. 14:00
В Азербайджане начинается вакцинация препаратом Sputnik V

Министерство здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями Азербайджана распространили совместную информацию.

Как сообщает Report, в сообщении говорится:

"В Азербайджанской Республике продолжается процесс вакцинации в соответствии со стратегией вакцинации от COVID-19 на 2021-2022 годы. С 18 мая граждане смогут вакцинироваться препаратом российского производства "Спутник V” в Бакинском медицинском центре, расположенном по адресу проспект Азадлыг, 112.

Каждый гражданин, достигший 18-летнего возраста и не имеющий противопоказаний, может быть вакцинирован. Вакцина "Sputnik V" уже признана 65 странами мира".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan to start using Sputnik V vaccine tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabahdan Azərbaycanda "Sputnik V” vaksininin vurulmasına başlanılır

Другие новости из категории

Генпрокуратура даст правовую оценку выявленным нарушением в двух больницах
Генпрокуратура даст правовую оценку выявленным нарушением в двух больницах
17 мая 2021 г. 10:27
ВОЗ: Большое количество рабочих часов повышает риск смерти
ВОЗ: Большое количество рабочих часов повышает риск смерти
17 мая 2021 г. 04:01
Названы признаки высокого уровня холестерина
Названы признаки высокого уровня холестерина
17 мая 2021 г. 02:09
ВОЗ: В мире за сутки выявили более 658 тыс. заразившихся коронавирусом
ВОЗ: В мире за сутки выявили более 658 тыс. заразившихся коронавирусом
16 мая 2021 г. 20:30
В Баку наказан отказавший журналисту в вакцинации медработник
В Баку наказан отказавший журналисту в вакцинации медработник
16 мая 2021 г. 16:58
В Азербайджане сегодня вакцинировано более 17 тыс. человек
В Азербайджане сегодня вакцинировано более 17 тыс. человек
16 мая 2021 г. 16:48
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 472 человека
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 472 человека
16 мая 2021 г. 16:44
В связи с выявленными нарушениями в Баку закрылась донерная 
В связи с выявленными нарушениями в Баку закрылась донерная 
16 мая 2021 г. 11:34
Вакцина CoronaVac оказалась в реальных условиях эффективнее, чем при испытаниях
Вакцина CoronaVac оказалась в реальных условиях эффективнее, чем при испытаниях
16 мая 2021 г. 09:35
В мире за сутки выявили более 677 тыс. заразившихся коронавирусом
В мире за сутки выявили более 677 тыс. заразившихся коронавирусом
16 мая 2021 г. 01:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi