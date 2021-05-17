В Азербайджане начинается вакцинация препаратом "Sputnik V"

Вакцина "Sputnik V" уже признана 65 странами мира

Министерство здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями Азербайджана распространили совместную информацию.

Как сообщает Report, в сообщении говорится:

"В Азербайджанской Республике продолжается процесс вакцинации в соответствии со стратегией вакцинации от COVID-19 на 2021-2022 годы. С 18 мая граждане смогут вакцинироваться препаратом российского производства "Спутник V” в Бакинском медицинском центре, расположенном по адресу проспект Азадлыг, 112.

Каждый гражданин, достигший 18-летнего возраста и не имеющий противопоказаний, может быть вакцинирован. Вакцина "Sputnik V" уже признана 65 странами мира".