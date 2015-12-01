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    ​С сегодняшнего дня в продаже появятся еще 1 122 лекарственных препарата по новым ценам

    Цены на 1 258 лекарственных препаратов вступят в силу с 21 декабря

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня с утвержденными новыми ценами в продаже появятся 1 122 лекарственных препарата.

    Как сообщает Report, новые цены еще на 1 258 лекарственных препаратов вступят в силу с 21 декабря.

    Напомним, что до сих пор стоимость 46% лекарственных препаратов, цены которых были отрегулированы, подешевела в 2, а 24% - в 3 раза, в целом снижены цены 95% лекарственных препаратов.

    Согласно соответствующим решениям Тарифного совета, продажа лекарственных препаратов, себестоимость которых пока не отрегулирована, может производиться только после утверждения новых цен.

    Решения и список лекарственных препаратов размещены в разделах "Решения совета" и "Лекарственные препараты" на официальном сайте Тарифного совета (www.tariff.gov.az).

    Отметим, что на сегодняшний день утверждены оптовая и розничная цены и дата вступления в силу новых цен на 3 540 лекарственных препаратов с учетом страны-производителя, объема упаковки и пр. 1 160 из них продаются по новым утвержденным ценам. 

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