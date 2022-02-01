С сегодняшнего дня у сотрудников госорганов будут требовать сертификат о вакцинации от COVID-19

С 1 февраля у сотрудников государственных органов в Азербайджане будут требовать сертификат о вакцинации двумя дозами прививки от COVID-19: иммунный сертификат или же сертификат о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса.

С 1 февраля у сотрудников государственных органов в Азербайджане будут требовать сертификат о вакцинации двумя дозами прививки от COVID-19: иммунный сертификат или же сертификат о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса.

Как передает Report, об этом говорится в решении, подписанном премьер-министром Али Асадовым.

Решение касается также сотрудников всех медицинских, фармацевтических, научных и образовательных учреждений независимо от форм собственности (независимо от работы по трудовым или гражданско-правовым договорам), работников сферы труда и услуг, приведенных в приложении к Постановлению Кабинета министров Азербайджана от 26 мая 2021 года № 151.