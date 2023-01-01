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С сегодняшнего дня ряд медицинских учреждений выведен из состава TƏBİB

С сегодняшнего дня ряд медицинских учреждений выведен из состава TƏBİB С 1 января ряд медицинских учреждений выведен из состава TƏBİB.
Здоровье
1 января 2023 г. 08:30
С сегодняшнего дня ряд медицинских учреждений выведен из состава TƏBİB

С 1 января ряд медицинских учреждений выведен из состава TƏBİB.

Report представляет список этих учреждений:

Национальный центр гематологии и переливания крови и его отделения, НИИ педиатрии имени К.Фараджовой, НИИ кардиологии имени академика Дж.Абдуллаева, НИИ медицинской профилактики имени В.Ахундова, НИИ легочных заболеваний, НИИ акушерства и гинекологии, Азербайджанский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, Азербайджанский научно-исследовательский институт медицинской реабилитации, Научный центр хирургии имени академика М.Топчубашова.

Отметим, что эти учреждения переданы в состав Министерства здравоохранения.

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən bəzi tibb müəssisələri TƏBİB-in tabeliyindən çıxarılıb

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