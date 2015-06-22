​С сегодняшнего дня импорт птицепродуктов из Ирана в Азербайджан приостановлен

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Государственная служба ветеринарного контроля при министерстве сельского хозяйства издала распоряжение в связи с распространением среди поголовья птиц в Исламской Республике Иран высокопатогенного птичьего гриппа.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ГСВК Йолчу Ханвели.

По его словам, в распоряжении отмечается, что согласно официальной информации Всемирной организации здравоохранения животных (BEB), с учетом распространения среди поголовья птиц на территории иранской провинции Мазандаран (Ногардан, территория Амол) высокопатогенного птичьего гриппа (H5N1) и возникновения необходимости пресечения перехода на территорию Азербайджана из других стран инфекционных и эпизоотических заболеваний, с сегодняшнего дня временно приостанавливается импорт из иранской провинции Мазандаран живой птицы, курятины, а также инкубационных яиц.

Для осуществления необходимых мер по пресечению возможного перехода на территорию нашей страны распространенного в Иране среди поголовья птиц высокопатогенного птичьего гриппа (H5N1), всем соответствующим структурам были даны необходимые поручения. Были также проинформированы соответствующие госструктуры и предприниматели.