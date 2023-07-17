TƏBİB: С начала пандемии в Азербайджан завезено 18,1 млн доз вакцин

С начала пандемии коронавируса в Азербайджан завезено 18,1 млн доз вакцин.

С начала пандемии коронавируса в Азербайджан завезено 18,1 млн доз вакцин.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела стратегического анализа и развития Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Фаган Гасанзаде.

По его словам, в период пандемии в медучреждениях TƏBİB заработали 14 ПЦР-лабораторий, оснащенных качественным оборудованием: "Из 46 медицинских учреждений, мобилизованных на борьбу с коронавирусом, 43 были подведомственны TƏBİB. В целом, в стране было открыто более 300 пунктов вакцинации, в страну завезено 18,1 млн доз вакцин".