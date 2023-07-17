О нас

TƏBİB: С начала пандемии в Азербайджан завезено 18,1 млн доз вакцин

TƏBİB: С начала пандемии в Азербайджан завезено 18,1 млн доз вакцин С начала пандемии коронавируса в Азербайджан завезено 18,1 млн доз вакцин.
Здоровье
17 июля 2023 г. 12:56
TƏBİB: С начала пандемии в Азербайджан завезено 18,1 млн доз вакцин

С начала пандемии коронавируса в Азербайджан завезено 18,1 млн доз вакцин.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела стратегического анализа и развития Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Фаган Гасанзаде.

По его словам, в период пандемии в медучреждениях TƏBİB заработали 14 ПЦР-лабораторий, оснащенных качественным оборудованием: "Из 46 медицинских учреждений, мобилизованных на борьбу с коронавирусом, 43 были подведомственны TƏBİB. В целом, в стране было открыто более 300 пунктов вакцинации, в страну завезено 18,1 млн доз вакцин".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке 18.1 million doses of vaccine brought to Azerbaijan since start of pandemic
Версия на азербайджанском языке Pandemiya başlayandan indiyədək Azərbaycana 18,1 milyon doza vaksin gətirilib

Экслюзивные новости

Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
11 июля 2023 г. 14:20
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
10 июля 2023 г. 12:01
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
7 июля 2023 г. 18:57
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
7 июля 2023 г. 14:47
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
7 июля 2023 г. 14:23
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
6 июля 2023 г. 17:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi