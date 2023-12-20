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С начала 2023 года медучреждения при TƏBIB оказали услуги 4,8 млн гражданам

С начала 2023 года медучреждения при TƏBIB оказали услуги 4,8 млн гражданам В январе-ноябре 2023 года подведомственные Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) медучреждения оказали услуги 4,8 млн гражданам.
Здоровье
20 декабря 2023 г. 12:13
С начала 2023 года медучреждения при TƏBIB оказали услуги 4,8 млн гражданам

В январе-ноябре 2023 года подведомственные Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) медучреждения оказали услуги 4,8 млн гражданам.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов на отчетном мероприятии, посвященном 5-летней деятельности организации.

По его словам, за аналогичный период прошлого года данный показатель составил 4,4 млн человек.

"Общее число обращений в медицинские учреждения страны за 11 месяцев 2023 года составило 20,3 млн, в то время как в 2022 году – 16,3 млн. За этот период гражданам было оказано 63,9 млн медицинских услуг (55,3 млн амбулаторных, 8,6 млн стационарных), а в 2022 году - 40,2 млн (33,9 млн амбулаторных, 6,3 млн стационарных)", - сказал Гурбанов.

Он добавил, что за январь-ноябрь 2023 года число оказанных лабораторных услуг составило 23,4 млн (19,6 млн амбулаторных, 3,8 млн стационарных), а за аналогичный период 2022 года эта цифра составила 10,7 млн (8,2 млн амбулаторных, 2,5 млн стационарных).

"В первые 11 месяцев 2023 года были проведены 338 тыс. хирургических операций, а за январь-ноябрь 2022 года - 296 тыс.", - сказал Гурбанов.

Гурбанов добавил, что 59% оказанных с начала года медицинских услуг пришлись на регионы.

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Версия на азербайджанском языке Bu il TƏBİB-in tabeli müəssisələri 4,8 milyon vətəndaşa tibbi xidmət göstərib

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