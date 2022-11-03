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С 1 января вступят в силу новые правила по маркировке продуктов питания

С 1 января вступят в силу новые правила по маркировке продуктов питания Определены новые правила в связи с данными этикеток (маркировкой) продовольственных продуктов.
Здоровье
3 ноября 2022 г. 17:52
С 1 января вступят в силу новые правила по маркировке продуктов питания

Определены новые правила в связи с данными этикеток (маркировкой) продовольственных продуктов.

Об этом Report сообщили в Агентстве продбезопасности Азербайджана (АПБА).

Сообщается, что в закон "О продбезопасности" включены новые правила в связи с маркировкой, которые вступят в силу с 1 января.

Согласно новому закону, на этикетке продукта не должны указываться воздействия или свойства, не присущие этому продукту питания. Свойства, присущие каждому из аналогичных продуктов питания, не должны представляться субъектами предпринимательства как особые свойства.

В тоже время по новому закону, запрешено использование слов "лечебный", "диетический" в наименованиях продуктов питания.

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Версия на азербайджанском языке Yanvarın 1-dən qida məhsullarının etiketlənməsi ilə bağlı yeni tələblər qüvvəyə minəcək

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