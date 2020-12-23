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С 1 января в этих городах и районах будет введено обязательное медстрахование

С 1 января в этих городах и районах будет введено обязательное медстрахование С 1 января следующего года в Азербайджане начнется второй этап внедрения обязательного медицинского страхования
Здоровье
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23 декабря 2020 г. 16:42
С 1 января в этих городах и районах будет введено обязательное медстрахование

С 1 января следующего года в Азербайджане начнется второй этап внедрения обязательного медицинского страхования.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию, еще 36 городов и районов страны - Гянджа, Нафталан, Ширван, Газах, Агстафа, Товуз, Шамкир, Гедабей, Дашкесан, Самух, Гейгель, Геранбой, Ходжалы, Бейлаган, Ходжавенд, Агджабеди, Лачин, Барда, Физули, Агдам, Тертер, Кельбаджар, Астара, Лянкяран, Лерик, Ярдымлы, Масаллы, Джалилабад, Нефтчала, Билясувар, Джебраил, Сальян, Имишли, Саатлы, Сабирабад и Гаджигабул присоединятся к системе обязательного медицинского страхования.

На последнем третьем этапе, с 1 апреля 2021 года, обязательным медицинским страхованием будет охвачено население Баку, Сумгайыта, Абшерона, Ханкенди, Губадлы, Зангилана и Шуши.

С 1 января 2020 года обязательное медицинское страхование действует в Нахчыванской Автономной республике, городе Мингячевире, Гусарском, Хачмазском, Губинском, Шабранском, Сиязанском, Хызинском, Гобустанском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шемахинском, Балакянском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Гейчайском, Зардабском, Кюрдамирском, Евлахском и Агдашском районах.

В соответствии с законом Азербайджанской Республики ”О медицинском страховании" и постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 10 апреля 2020 года № 136, в 2021 году применение обязательного медицинского страхования будет применяться на всей территории страны. Ссылка на видеоролик о поэтапном введении обязательного медицинского страхования (https://its.gov.az/).

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Версия на азербайджанском языке Yanvarın 1-dən bu şəhər və rayonlarda icbari tibbi sığorta tətbiq ediləcək

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