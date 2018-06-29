С 1 июля Агентство продбезопасности осуществит госконтроль в ряде сфер

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ "С 1 июля Агентство продовольственной безопасности Азербайджана осуществит госконтроль в сфере продовольственной безопасности, ветеринарной и фитосанитарной сферах".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель агентства Гошгар Тахмазли.

По его словам, ведение реестра свидетельств о госрегистрации продтоваров будет осуществляться в соответствующих отделах ASAN xidmət:

"До сих пор подобный процесс в Азербайджане не осуществлялся. Предприниматели занимались своей работой, получив гигиенические сертификаты. Однако, уже эти сертификаты ликвидированы. Это правило соответствует требованиям международных стандартов".

Г.Тахмазли отметил, что предприниматели будут получать на экспортируемый товар сертификат продовольственной безопасности: "Это будет реализовываться в соответствии с международными конвенциями. Также определены и утверждены госпошлины".

Он добавил, что производимые на предприятиях товары привлекаются к международной экспертизе: "Это будет оцениваться по группе риска. Эксперты оценят продукт по группе риска и отправят его в лабораторию. С 1 июля министерство сельского хозяйства осуществит работы по вакансиям в ветеринарной области. В то же время начнутся работы по опрыскиванию растений".