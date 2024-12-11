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Ряд услуг в области травматологии могут быть включены в перечень ОМС

Ряд услуг в области травматологии могут быть включены в перечень ОМС Некоторые виды травматологической помощи планируется включить в перечень услуг обязательного медицинского страхования (ОМС).
Здоровье
11 декабря 2024 г. 15:19
Ряд услуг в области травматологии могут быть включены в перечень ОМС

Некоторые виды травматологической помощи планируется включить в перечень услуг обязательного медицинского страхования (ОМС).

Об этом Report сообщили в Госагентстве по обязательному медицинскому страхованию.

Госагентство организовало очередное общественное обсуждение с целью обновления списка медицинских услуг, покрываемых за счет ОМС. В нем приняли участие ортопеды-травматологи, работающие в структурах Министерства здравоохранения и TƏBIB.

В ходе мероприятия были заслушаны мнения и предложения врачей-специалистов относительно медицинских услуг в области травматологии, которые также пообещали представить свои предложения по их тарификации.

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Версия на азербайджанском языке Bir çox travmatoloji xidmətin icbari tibbi sığortaya əlavə edilməsi planlaşdırılır

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