Руководство Министерства здравоохранения посетило могилу Гейдара Алиева

В связи с 20-й годовщиной со дня кончины общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева руководство Министерства здравоохранения посетило могилу великого лидера в Аллее почетного захоронения и возложило цветы к его могиле.

В связи с 20-й годовщиной со дня кончины общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева руководство Министерства здравоохранения посетило могилу великого лидера в Аллее почетного захоронения и возложило цветы к его могиле.

Как сообщает Report, была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Напомним, что соответствующим распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 2023 год объявлен "Годом Гейдара Алиева".

В рамках "Года Гейдара Алиева" Министерством здравоохранения и подведомственными учреждениями по всей стране были проведены мероприятия и международные научно-практические конференции, посвященные 100-летию со дня рождения общенационального лидера.