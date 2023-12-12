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Руководство Министерства здравоохранения посетило могилу Гейдара Алиева

Руководство Министерства здравоохранения посетило могилу Гейдара Алиева В связи с 20-й годовщиной со дня кончины общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева руководство Министерства здравоохранения посетило могилу великого лидера в Аллее почетного захоронения и возложило цветы к его могиле.
Здоровье
12 декабря 2023 г. 13:49
Руководство Министерства здравоохранения посетило могилу Гейдара Алиева

В связи с 20-й годовщиной со дня кончины общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева руководство Министерства здравоохранения посетило могилу великого лидера в Аллее почетного захоронения и возложило цветы к его могиле.

Как сообщает Report, была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Напомним, что соответствующим распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 2023 год объявлен "Годом Гейдара Алиева".

В рамках "Года Гейдара Алиева" Министерством здравоохранения и подведомственными учреждениями по всей стране были проведены мероприятия и международные научно-практические конференции, посвященные 100-летию со дня рождения общенационального лидера.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSəhiyyə Nazirliyinin rəhbər şəxsləri Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər

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