Руководство и коллектив Минздрава почтили память великого лидера Гейдара Алиева

10 мая в связи со столетием со дня рождения архитектора и созидателя современного независимого Азербайджана, выдающегося государственного деятеля и общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева руководство и коллектив министерства здраво

10 мая в связи со столетием со дня рождения архитектора и созидателя современного независимого Азербайджана, выдающегося государственного деятеля и общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева руководство и коллектив министерства здравоохранения посетили Аллею почетного захоронения.

Как сообщает Report, руководство и коллектив Минздрава почтили память великого лидера Гейдара Алиева, возложили цветы к его могиле.

Затем была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Также были возложены цветы на могилы выдающегося государственного и общественного деятеля Азиза Алиева и талантливого врача Тамерлана Алиева.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда проявлял внимание и заботу об азербайджанской науке и образовании, о работниках этой сферы, в частности, в сфере здравоохранения. Развитие здравоохранения и подготовка медицинских специалистов в нашей стране связаны именно с именем великого лидера.