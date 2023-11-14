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Руководство 27 государственных медучреждений приняло участие в тренингах в Турции

Руководство 27 государственных медучреждений приняло участие в тренингах в Турции В прошлом году руководящий состав 27 государственных медицинских учреждений принял участие в тренингах в Анкаре.
Здоровье
14 ноября 2023 г. 11:23
Руководство 27 государственных медучреждений приняло участие в тренингах в Турции

В прошлом году руководящий состав 27 государственных медицинских учреждений принял участие в тренингах в Анкаре.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на семинаре на тему "Управление больницами в рамках обязательного медицинского страхования", посвященном году великого лидера Гейдара Алиева.

По его словам, целью было повысить управленческие навыки административного персонала больниц, а также адаптировать механизм управления медицинскими учреждениями к турецкому опыту.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il 27 dövlət tibb müəssisənin rəhbərliyi Türkiyədə təlimlərdə iştirak edib

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