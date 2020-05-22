TƏBİB: Руководители не соблюдающих правила карантина компаний будут оштрафованы

"Ведутся обсуждения относительно применения штрафов в отношении руководителей объектов общепита и частных компаний за несоблюдение правил карантинного режима. В связи с этим ожидается внесение изменений в законодательство. Поэтому мы можем быть свидетелями применения штрафов в отношении юридических и физических лиц".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

"Мы рекомендуем объектам общественного питания и частным компаниям строго соблюдать правила", - сказал он.