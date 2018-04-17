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    Руководитель пресс-службы министерства здравоохранения покинула занимаемую должность

    Лия Байрамова занимала указанную должность с 2015 года© Report

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Азербайджана Лия Байрамова покинула занимаемую должность.

    Сотрудница пресс-службы министерства Сафая Ахмедова подтвердила Report данный факт и сообщила, что Л.Байрамова ушла с работы по собственному желанию по состоянию здоровья.

    В настоящее время ее заменяет С.Ахмедова.

    Лия Байрамова сообщила Report, что ее уход с работы связан с намерением заняться научной деятельностью.

    Отметим, что Л.Байрамова занимала указанную должность с 2015 года.

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