Руководитель пресс-службы министерства здравоохранения покинула занимаемую должность

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Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Азербайджана Лия Байрамова покинула занимаемую должность.

Сотрудница пресс-службы министерства Сафая Ахмедова подтвердила Report данный факт и сообщила, что Л.Байрамова ушла с работы по собственному желанию по состоянию здоровья.

В настоящее время ее заменяет С.Ахмедова.

Лия Байрамова сообщила Report, что ее уход с работы связан с намерением заняться научной деятельностью.

Отметим, что Л.Байрамова занимала указанную должность с 2015 года.