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Глава Госагентства: Цены в рамках обязательного медстрахования вырастут

Глава Госагентства: Цены в рамках обязательного медстрахования вырастут В Азербайджане будут внесены изменения в цены на услуги, оказываемые гражданам в рамках обязательного медицинского страхования.
Здоровье
4 июля 2023 г. 13:45
Глава Госагентства: Цены в рамках обязательного медстрахования вырастут

В Азербайджане будут внесены изменения в цены на услуги, оказываемые гражданам в рамках обязательного медицинского страхования.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Государственного агентства обязательного медстрахования Заур Алиев сказал журналистам.

Он отметил, что изменения не скажутся на населении, так как выплаты осуществляются агентством.

"В сфере здравоохранения происходит инфляция, цены растут. Наши работы постоянно совершенствуются, в том числе меняются цены. То есть цены на услуги, оказываемые гражданам в рамках обязательного медицинского страхования, возрастут. Но это не касается населения, это наша работа. Мы должны так платить медучреждению, чтобы оно спокойно могло покрывать расходы".

З.Алиев сказал, что также продолжаются работы по регулированию очередей в больницах: "Для этого даже введено в эксплуатацию мобильное приложение. В будущем время приема врача также будет регулироваться через мобильное приложение, отпадет необходимость ждать в очередях".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Agentliyinin rəhbəri: “İcbari tibbi sığorta üzrə qiymətlər artırılacaq”

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