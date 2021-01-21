Рубцы на ладонях назвали симптомом смертельного заболевания

Рубцы, бугристость на ладонях и их зуд могут быть первыми симптомами рака.
Отмечается, что около 90 процентов случаев рубцевания ладоней связаны с внутренними злокачественными новообразованиями. Это проявление встречается достаточно редко и, зачастую, возникает до диагностирования рака.
Наличие рубцов с акантозом черного цвета указывает на париллярно-пигментную дистрофию кожи. По этому симптому в 35 процентов случаев ставится диагноз "рак желудка" и в 11 процентах случаев – "рак легких".
При изменении ткани без пигментации часто обнаруживают онкологические заболевания легких. Иногда подобные рубцы сигнализируют о злокачественных новообразованиях на голове или в мочеполовых путях.
Онкологи настоятельно рекомендуют не игнорировать любые необычные изменения, происходящие с ладонями и кожей рук, и обращаться в этом случае к врачам.