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Рубцы на ладонях назвали симптомом смертельного заболевания

Рубцы на ладонях назвали симптомом смертельного заболевания Рубцы, бугристость на ладонях и их зуд могут быть первыми симптомами рака.
Здоровье
21 января 2021 г. 05:52
Рубцы на ладонях назвали симптомом смертельного заболевания

Рубцы, бугристость на ладонях и их зуд могут быть первыми симптомами рака.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Express со ссылкой на данные врачей-онкологов.

Отмечается, что около 90 процентов случаев рубцевания ладоней связаны с внутренними злокачественными новообразованиями. Это проявление встречается достаточно редко и, зачастую, возникает до диагностирования рака.

Наличие рубцов с акантозом черного цвета указывает на париллярно-пигментную дистрофию кожи. По этому симптому в 35 процентов случаев ставится диагноз "рак желудка" и в 11 процентах случаев – "рак легких".

При изменении ткани без пигментации часто обнаруживают онкологические заболевания легких. Иногда подобные рубцы сигнализируют о злокачественных новообразованиях на голове или в мочеполовых путях.

Онкологи настоятельно рекомендуют не игнорировать любые необычные изменения, происходящие с ладонями и кожей рук, и обращаться в этом случае к врачам.

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