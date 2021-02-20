Россия зарегистрировала третью вакцину от коронавируса

Препарат "КовиВак" — не просто третий по счету после "Спутника V" и "ЭпиВакКороны", но и третий по виду

Минздрав России зарегистрировал вакцину от COVID-19 "КовиВак", созданную в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

По его словам, первые 120 тыс. доз препарата поступят в гражданский оборот в середине марта. Разработчик также планирует выйти на международные рынки.

Препарат "КовиВак" — не просто третий по счету после "Спутника V" и "ЭпиВакКороны", но и третий по виду. Его разработали на основе целого инактивированного (иногда говорят "убитого") коронавируса. При введении организм распознает антигенный состав вируса, запоминает его и в будущем должен быть готов ко всем его проявлениям.

По мнению директора Центра имени Чумакова, члена-корреспондента РАН Айдара Ишмухаметова, "КовиВак" будет эффективен и против мутировавших штаммов, поскольку в нем использован вирус целиком, а не фрагменты его генома.

Клинические испытания начались в начале октября, пока нежелательных проявлений не выявили. Скоро завершится вторая фаза, дальше тесты пройдут на трех тысячах добровольцев.