О нас
Report Georgia
Аудио новости

Россия зарегистрировала третью вакцину от коронавируса

Россия зарегистрировала третью вакцину от коронавируса Препарат "КовиВак" — не просто третий по счету после "Спутника V" и "ЭпиВакКороны", но и третий по виду
Здоровье
20 февраля 2021 г. 11:24
Россия зарегистрировала третью вакцину от коронавируса

Минздрав России зарегистрировал вакцину от COVID-19 "КовиВак", созданную в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

По его словам, первые 120 тыс. доз препарата поступят в гражданский оборот в середине марта. Разработчик также планирует выйти на международные рынки.

Препарат "КовиВак" — не просто третий по счету после "Спутника V" и "ЭпиВакКороны", но и третий по виду. Его разработали на основе целого инактивированного (иногда говорят "убитого") коронавируса. При введении организм распознает антигенный состав вируса, запоминает его и в будущем должен быть готов ко всем его проявлениям.

По мнению директора Центра имени Чумакова, члена-корреспондента РАН Айдара Ишмухаметова, "КовиВак" будет эффективен и против мутировавших штаммов, поскольку в нем использован вирус целиком, а не фрагменты его генома.

Клинические испытания начались в начале октября, пока нежелательных проявлений не выявили. Скоро завершится вторая фаза, дальше тесты пройдут на трех тысячах добровольцев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Russia approves third coronavirus vaccine

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Японии впервые выявили побочный эффект после вакцины Pfizer
В Японии впервые выявили побочный эффект после вакцины Pfizer
20 февраля 2021 г. 10:57
Ученые выявили новый штамм коронавируса
Ученые выявили новый штамм коронавируса
19 февраля 2021 г. 22:21
В Азербайджане выявлено 193 новых случая заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено 193 новых случая заражения COVID-19
19 февраля 2021 г. 15:20
Ученые оценили скорость исчезновения иммунитета после COVID-19
Ученые оценили скорость исчезновения иммунитета после COVID-19
19 февраля 2021 г. 14:29
АПБА отказалось сертифицировать 15 наименований пищевых добавок
АПБА отказалось сертифицировать 15 наименований пищевых добавок
19 февраля 2021 г. 14:28
Вакцину Pfizer начали испытывать на беременных
Вакцину Pfizer начали испытывать на беременных
19 февраля 2021 г. 12:19
У переболевших тяжелой формой COVID-19 обнаружили следы повреждений в сердце
У переболевших тяжелой формой COVID-19 обнаружили следы повреждений в сердце
19 февраля 2021 г. 05:25
В Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса
В Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса
18 февраля 2021 г. 21:57
Проводится вакцинация сотрудников ГПС
ФотоПроводится вакцинация сотрудников ГПС
18 февраля 2021 г. 17:35
В Азербайджане выявлены 145 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлены 145 случаев заражения коронавирусом
18 февраля 2021 г. 16:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi