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Россия экспортировала в Азербайджан компьютерные томографы

Россия экспортировала в Азербайджан компьютерные томографы Россия впервые в этом году экспортировала компьютерные томографы в Казахстан, Азербайджан и Узбекистан.
Здоровье
23 ноября 2021 г. 10:35
Россия экспортировала в Азербайджан компьютерные томографы

Россия впервые в этом году экспортировала компьютерные томографы в Казахстан, Азербайджан и Узбекистан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, поставки за рубеж компьютерных томографов, а также устройств для массажа и механотерапии являются наиболее перспективными направлениями для московских экспортеров медицинской продукции.

"Приоритетными товарами на экспорт в сфере медицинской промышленности сегодня являются компьютерные томографы, которые столичные компании начали активно экспортировать в 2021 году, а также устройства для механотерапии и лечебного массажа", - сказал Ефимов.

Он отметил, что за 8 месяцев 2021 объем поставок компьютерных томографов достиг 6,53 млн долларов США - год назад за то же время продали томографов менее чем на 200 тыс. долларов. Подобного роста не наблюдается ни в одной другой категории экспортируемых товаров медицинской промышленности, подчеркнул Ефимов. Поставки устройств для массажа и механотерапии выросли на 117% и достигли 2,92 млн долларов.

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