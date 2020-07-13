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Россия будет сотрудничать с Азербайджаном в вопросе вакцинации от COVID-19

Россия будет сотрудничать с Азербайджаном в вопросе вакцинации от COVID-19 Академик РАЕН: Борьба с коронавирусом является международной проблемой
Здравоохранение
13 июля 2020 г. 09:26
Россия будет сотрудничать с Азербайджаном в вопросе вакцинации от COVID-19

"Борьба с коронавирусной инфекцией сейчас является международной проблемой, поэтому государства, тем более дружеские государства помогают друг другу в обмене информацией, проводят совместные тренинги и конференции, оказывают помощь".

Об этом в эксклюзивном интервью российскому бюро Report  заявил доктор медицинских наук,профессор, академик Российской Академии Естественных наук (РАЕН), 1-ый заместитель директора медицинского института непрерывного образования при МГУПП Григорий Флакс.

"Наша общая задача - добиться того, чтобы болезнь не распространялась. Помимо тест-систем мы в будущем взаимодействовать с Азербайджаном и в вопросе вакцинации. Также мы можем сотрудничать в области разработки новых препаратов в лечении вирусов, в вопросах сертификации и так далее. Наша главная цель - это здоровье людей", - заявил Г. Флакс.

Ранее сообщалось, что в России Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах вакцины от коронавируса.

Григорий Флакс
Григорий Флакс

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