Россия будет сотрудничать с Азербайджаном в вопросе вакцинации от COVID-19

Академик РАЕН: Борьба с коронавирусом является международной проблемой

"Борьба с коронавирусной инфекцией сейчас является международной проблемой, поэтому государства, тем более дружеские государства помогают друг другу в обмене информацией, проводят совместные тренинги и конференции, оказывают помощь".

Об этом в эксклюзивном интервью российскому бюро Report заявил доктор медицинских наук,профессор, академик Российской Академии Естественных наук (РАЕН), 1-ый заместитель директора медицинского института непрерывного образования при МГУПП Григорий Флакс.

"Наша общая задача - добиться того, чтобы болезнь не распространялась. Помимо тест-систем мы в будущем взаимодействовать с Азербайджаном и в вопросе вакцинации. Также мы можем сотрудничать в области разработки новых препаратов в лечении вирусов, в вопросах сертификации и так далее. Наша главная цель - это здоровье людей", - заявил Г. Флакс.

Ранее сообщалось, что в России Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах вакцины от коронавируса.