​Россия будет экспортировать в Азербайджан последнего поколения антибиотик

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Российский противоинфекционный препарат "Авелокс", производимый на уральском заводе "Медсинтез", будут поставлять в страны СНГ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил председатель Наблюдательного совета Уральского биомедицинского кластера Александр Петров.

"Завод в Свердловской области - единственный в России, который производит антибиотики последнего поколения, способные уничтожить все известные штаммы микроорганизмов", - отметил Петров.

По его словам, предприятие, которое помогали наладить немецкие специалисты, выпускает 22 тысячи тонн препарата в год. "В ближайшие дни к нам приезжает делегация из Азербайджана, они заинтересованы в поставках "Авелокса". Мы планируем выходить на импорт в страны СНГ", - подчеркнул собеседник агентства.