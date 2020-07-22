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Российский эксперт: Пандемия коронавируса не закончится до Нового года

Российский эксперт: Пандемия коронавируса не закончится до Нового года Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев считает, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро, о чем говорит прирост заболеваемости в мире
Здравоохранение
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22 июля 2020 г. 11:28
Российский эксперт: Пандемия коронавируса не закончится до Нового года

Академик Российской Академии Наук, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев считает, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро, о чем говорит прирост заболеваемости в мире. Возможно, будут продолжаться сезонные всплески заболевания. 

Как передает Report, об этом он рассказал в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты".

"Инфекции по определению никогда не закончатся. Не одно, так что-нибудь другое будет, да и совсем без инфекций мы с вами все равно жить не будем никогда. Если было 400 тыс. случаев заболевания в мире за два дня и при этом ВОЗ говорит, что мы еще не достигли пика, то плато в масштабе пандемии у нас еще впереди. Люди летают на самолетах, глобализация, поэтому реально до Нового года точно ничего не закончится, а возможно, будут сезонные всплески, как уже сейчас в Испании или Израиле - по 200-400 заболевших", - сказал он.

При этом Малеев отметил, что пока сложно прогнозировать, будет ли новая волна заболеваемости или нет. "Пока сложно сказать, будет ли это волна заболеваемости или нет. Это поэтапный и постепенный процесс, а не одномоментный", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyalı ekspert: "Pandemiya Yeni ildən əvvəl qurtarmayacaq"
Версия на английском языке Russian expert: Coronavirus pandemic will not end before New Year
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