Россельхознадзор проинспектирует предприятия по производству томатов в Азербайджане

Специалисты Россельхознадзора проинспектируют предприятия по производству томатов в Азербайджане в мае.

Специалисты Россельхознадзора проинспектируют предприятия по производству томатов в Азербайджане в мае.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении ведомства по итогам рабочей встречи руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с руководителем Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли.

"Компетентные ведомства прикладывают значительные усилия для восстановления стабильного уровня импорта из Азербайджана томатов, перцев и яблок в условиях усиленного контроля за такой продукцией с обеих сторон и использования механизма видеообследований предприятий-поставщиков. В ходе переговоров стороны запланировали визит российских экспертов в Азербайджан для проведения инспекции предприятий по производству томатов, системы контроля за перемещением продукции и прослеживаемости семенного материала в середине мая 2021 года". - говорится в сообщении.

Руководитель Россельхознадзора, говорится в сообщении, считает, что принимаемые ведомствами меры по контролю за поставками плодоовощной продукции не будут в полной мере эффективны без ответственного отношения азербайджанских производителей к обеспечению безопасности своей продукции, борьбе с карантинными объектами и без их заинтересованности в сохранении статуса надежного экспортера. "Об этом свидетельствуют неоднократные выявления карантинного для России насекомого - томатной моли, в продукции предприятий, которые ранее вошли в списки одобренных на поставки в Россию", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в высокой степени готовности находятся проекты межправительственных соглашений в области ветеринарии, карантина растений и межведомственного протокола по интеграции информационных систем. Планируется, что работа по согласованию всех технических аспектов и формулировок трех документов будет завершена в кратчайшие сроки. "Подписание соглашений и протокола намечено на май 2021 года.

Документы придадут дополнительный импульс развитию отношений между странами и закрепят достигнутые договоренности, направленные на обеспечение стабильного товарооборота при соблюдении обоюдных требований, в том числе касающихся полной прослеживаемости грузов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 2020 году в Россию было ввезено 179,7 тыс. тонн томатов, что на 7,4 тыс. тонн больше, чем в 2019 году и на 9,7 тыс. тонн больше, чем в 2018 году.