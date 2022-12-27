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Роспотребнадзор: Свиной грипп обнаружен во всех регионах России

Роспотребнадзор: Свиной грипп обнаружен во всех регионах России Во всех регионах России зафиксирован штамм гриппа А (H1N1) 2009 - свиной грипп.
Здоровье
27 декабря 2022 г. 12:35
Роспотребнадзор: Свиной грипп обнаружен во всех регионах России

Во всех регионах России зафиксирован штамм гриппа А (H1N1) 2009 - свиной грипп.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания в ведомстве.

"Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остается А (H1N1) 2009, который зафиксирован во всех регионах", - говорится в сообщении.

Показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом снизился за последнюю неделю на 7% в сравнении с предыдущей. Общее число заболевших за неделю составило 1,7 млн человек.

При этом в ведомстве отметили, что в стране ситуация с коронавирусом также остается достаточно стабильной. Эпидемиологическая обстановка по COVID-19 остается достаточно стабильной.

"На 51-й неделе 2022 года в России зарегистрировано чуть больше 47 тыс. случаев заболевания", - отметили в Роспотребнадзоре.

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