Роспотребнадзор представил Азербайджану подходы к безопасности продуктов

Роспотребнадзор и Агентство пищевой безопасности Азербайджана обсудили безопасность и качество пищевой продукции, представлены российские научные и практические подходы к обеспечению безопасности пищи.

Роспотребнадзор и Агентство пищевой безопасности Азербайджана обсудили безопасность и качество пищевой продукции, представлены российские научные и практические подходы к обеспечению безопасности пищи.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства РФ.

"В ходе круглого стола Роспотребнадзор представил российские научные и практические подходы к обеспечению безопасности пищевой продукции. Среди основных тем: контроль за остатками загрязняющих примесей и пестицидов, недопущение распространения устойчивости к противомикробным препаратам и проведение лабораторных исследований", - говорится в сообщении.

Круглый стол между двумя странами стал первым шагом в реализации Соглашения о сотрудничестве в области безопасности пищевой продукции, заключенного ведомствами в ходе визита президента России Владимира Путина в Азербайджанскую Республику в августе этого года.

Там отметили, что также были освещены вопросы надзора за оборотом товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации и регулирования безопасности питьевой и бутилированной воды.