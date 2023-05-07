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Робот-хирург впервые проведет пересадку мочевого пузыря

Робот-хирург впервые проведет пересадку мочевого пузыря Хирурги из Калифорнийского университета проведут первую в истории трансплантацию мочевого пузыря с помощью робота.
Здоровье
7 мая 2023 г. 04:52
Робот-хирург впервые проведет пересадку мочевого пузыря

Хирурги из Калифорнийского университета проведут первую в истории трансплантацию мочевого пузыря с помощью робота.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, врачи представили свой план на ежегодном собрании Американской урологической ассоциации в Чикаго.

Трансплантация мочевого пузыря не подходит для людей с заболеваниями этого органа. Дело в том, что хотя мочевой пузырь кажется простым органом, он имеет сложную сосудистую структуру в области таза, что делает процедуру трансплантации чрезвычайно сложной. Поэтому сейчас вместо пересадки врачи могут удалить больной мочевой пузырь и попытаться создать новый из тканей кишечника. Но эта процедура подходит не всем и сопряжена с высоким риском неблагоприятных побочных эффектов.

Однако новое клиническое испытание может решить проблему, и вскоре у людей с раком мочевого пузыря появится возможность пройти операцию по пересадке.

Урологи из Университета Южной Калифорнии планируют провести первую в мире трансплантацию мочевого пузыря, используя трехмерную камеру высокого разрешения для управления роботом. Робот может делать более мелкие и точные разрезы с большей ловкостью, чем хирурги-люди.

Ученые отметили, что первая пересадка мочевого пузыря может стать историческим шагом в улучшении жизни людей с раком этого органа. По оценкам хирургической бригады, испытание будет завершено к 3 октября 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке Robot cərrah sidik kisəsinin ilk transplantasiyasını həyata keçirəcək

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