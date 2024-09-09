РФ направила запрос в КНР из-за сообщений о новом вирусе, поражающем мозг

Роспотребнадзор РФ отправил запрос по поводу эпидемиологической обстановки в Управление по профилактике и контролю заболеваний КНР после появившихся сообщений о выявлении в Китае ортонаировируса (вирус водно-болотных угодий или Wetland virus - WELV).

Роспотребнадзор РФ отправил запрос по поводу эпидемиологической обстановки в Управление по профилактике и контролю заболеваний КНР после появившихся сообщений о выявлении в Китае ортонаировируса (вирус водно-болотных угодий или Wetland virus - WELV).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистов проинформировали в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее отмечалось, что китайские ученые из Пекинского института микробиологии и эпидемиологии обнаружили переносимый клещами новый вирус, который поражает нервную систему и приводит к опасной для человека болезни.

"По линии двухстороннего сотрудничества Роспотребнадзор запросил информацию об эпидемиологической обстановке у Государственного управления по профилактике и контролю заболеваний КНР", - говорится в сообщении.

У пациентов с инфекцией наблюдались общие симптомы, такие как лихорадка, головокружение, головная боль, недомогание и боль в спине, а также тошнота, рвота и диарея. Результаты анализов показали признаки повреждения тканей и свертывания крови у многих пациентов.

Опыты на лабораторных мышах показали, что WELV способен привести к летальному исходу, поражая мозг и другие органы.