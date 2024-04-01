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Ректор медуниверситета пожаловался на нехватку психиатров

Ректор медуниверситета пожаловался на нехватку психиатров Сегодня в государственных медучреждениях работает 201 врач-психиатр, хотя раньше их число составляло 533.
Здоровье
1 апреля 2024 г. 13:10
Ректор медуниверситета пожаловался на нехватку психиатров

Сегодня в государственных медучреждениях работает 201 врач-психиатр, хотя раньше их число составляло 533.

Как сообщает Report, об этом ректор Медицинского университета Герай Герайбейли заявил в ходе круглого стола на тему "Психическое здоровье и права людей, страдающих психическими заболеваниями в Азербайджане".

Он отметил, что рост агрессии, депрессий и панических атак среди молодежи сегодня является весьма тревожным фактом.

По его словам, во многих больницах пациенты остаются месяцами и годами:

"Согласно законодательству, комиссия из трех врачей может выписать пациента без разрешения родственника, однако врачи не могут этого сделать, так как родственники угрожают им. Даже пенсионные карты пациентов родственники держат при себе".

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Версия на азербайджанском языке Tibb Universitetinin rektoru psixiatrların azlığından şikayətlənib

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