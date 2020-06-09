Рекомендации TƏBİB по использованию лифтов во время эпидемии COVID-19

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) опубликовало рекомендации по использованию лифтов на рабочих местах, в различных офисных зданиях и ресторанах для защиты от инфекции COVID-19.
Как сообщает Report, заходя в лифт важно соблюдать следующие правила:
- Соблюдайте дистанцию в лифте и на площадке перед лифтом
- Используйте медицинскую маску
- Если в лифте много людей, то не заходите, дождитесь следующего
- Старайтесь не стоять лицом к лицу в лифте и не разговаривать