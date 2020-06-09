Рекомендации TƏBİB по использованию лифтов во время эпидемии COVID-19

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) опубликовало рекомендации по использованию лифтов на рабочих местах, в различных офисных зданиях и ресторанах для защиты от инфекции COVID-19.

Как сообщает Report, заходя в лифт важно соблюдать следующие правила:

- Соблюдайте дистанцию в лифте и на площадке перед лифтом

- Используйте медицинскую маску

- Если в лифте много людей, то не заходите, дождитесь следующего

- Старайтесь не стоять лицом к лицу в лифте и не разговаривать