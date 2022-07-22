О нас

Регулятор ЕС одобрил вакцину Imvanex для борьбы с оспой обезьян

Регулятор ЕС одобрил вакцину Imvanex для борьбы с оспой обезьян Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало расширить применение вакцины от оспы Imvanex, которая может быть использована для защиты взрослых от оспы обезьян.
Здоровье
22 июля 2022 г. 23:58
Регулятор ЕС одобрил вакцину Imvanex для борьбы с оспой обезьян

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало расширить применение вакцины от оспы Imvanex, которая может быть использована для защиты взрослых от оспы обезьян.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе регулятора ЕС.

Препарат одобрен в ЕС с 2013 года для профилактики оспы. Он содержит ослабленную форму вируса коровьей оспы.

Свои рекомендации Комитет EMA по лекарственным средствам основал на данных нескольких исследований, которые свидетельствуют "об эффективности Imvanex для профилактики оспы обезьян у людей". Согласно экспертам, побочные эффекты препарата проявляются в легкой и умеренной степени, а преимущества от его использования превышают риски. На основе этих рекомендаций в ближайшее время в инструкцию по применению препарата будут внесены необходимые изменения.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Психиатр: Для лечения прошедших войну пациентов с ПТСР необходим комплексный подход
Психиатр: Для лечения прошедших войну пациентов с ПТСР необходим комплексный подход
22 июля 2022 г. 16:48
Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
21 июля 2022 г. 10:15
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
20 июля 2022 г. 12:16
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
20 июля 2022 г. 11:41
Группа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
ФотоГруппа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
19 июля 2022 г. 17:55
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
19 июля 2022 г. 16:48
Известный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
ФотоИзвестный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
16 июля 2022 г. 11:40
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
16 июля 2022 г. 11:30
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
15 июля 2022 г. 16:58
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
15 июля 2022 г. 16:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi