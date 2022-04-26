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Региональный директор ВОЗ: Охват вакцинацией от COVID-19 в Азербайджане впечатляет

Региональный директор ВОЗ: Охват вакцинацией от COVID-19 в Азербайджане впечатляет Охват вакцинацией от COVID-19 в Азербайджане впечатляет. Азербайджан успешно справился с этим вызовом, однако все еще необходимо сохранять бдительность.
Здоровье
26 апреля 2022 г. 16:16
Региональный директор ВОЗ: Охват вакцинацией от COVID-19 в Азербайджане впечатляет

Охват вакцинацией от COVID-19 в Азербайджане впечатляет. Азербайджан успешно справился с этим вызовом, однако все еще необходимо сохранять бдительность.

Как сообщает Report, об этом директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил журналистам.

Региональный директор ВОЗ отметил, что очень рад посетить Баку. Х. Клюге особо подчеркнул инициативы Азербайджана в рамках председательства Движения неприсоединения касательно борьбы с пандемией: "Азербайджан проявил инициативу в рамках ДН, и заявлял о важности обеспечения равного доступа к вакцине для всех стран".

"Мы видим как в Азербайджане снизилось число заражений COVID-19, а также радует охват вакцинацией в стране. Азербайджан очень хорошо справился с этим, но все равно нужно еще сохранять бдительность. Особенно осенью, так как это чувствительный период для пожилых людей и для людей с пониженным иммунитетом", -заявил Клюге.

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Версия на азербайджанском языке ÜST nümayəndəsi: "Azərbaycanda COVID-lə bağlı peyvəndləmənin miqyası təqdirəlayiqdir"
Версия на английском языке WHO regional director: COVID vaccination coverage in Azerbaijan impressive

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