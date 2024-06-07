РЦГЭ: Трое жителей Загатальского района госпитализированы с симптомами сибирской язвы

Трое жителей села Фалдарлы Загатальского района сегодня госпитализированы в Бакинский городской Клинический медицинский центр (КМЦ) с диагнозом сибирская язва.

Трое жителей села Фалдарлы Загатальского района сегодня госпитализированы в Бакинский городской Клинический медицинский центр (КМЦ) с симптомами сибирской язвы.

Об этом Report сообщили в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии (РЦГЭ) Министерства здравоохранения.

Было отмечено, что у одного из пациентов - Джанга Халис оглу Сулейманова лабораторно диагностирована сибирская язва, у двух других пациентов взяты пробы для лабораторного исследования и отправлены в Центр по контролю за особо опасными инфекциями.