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РЦГЭ: Трое жителей Загатальского района госпитализированы с симптомами сибирской язвы

РЦГЭ: Трое жителей Загатальского района госпитализированы с симптомами сибирской язвы Трое жителей села Фалдарлы Загатальского района сегодня госпитализированы в Бакинский городской Клинический медицинский центр (КМЦ) с диагнозом сибирская язва.
Здоровье
7 июня 2024 г. 15:51
РЦГЭ: Трое жителей Загатальского района госпитализированы с симптомами сибирской язвы

Трое жителей села Фалдарлы Загатальского района сегодня госпитализированы в Бакинский городской Клинический медицинский центр (КМЦ) с симптомами сибирской язвы.

Об этом Report сообщили в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии (РЦГЭ) Министерства здравоохранения.

Было отмечено, что у одного из пациентов - Джанга Халис оглу Сулейманова лабораторно диагностирована сибирская язва, у двух других пациентов взяты пробы для лабораторного исследования и отправлены в Центр по контролю за особо опасными инфекциями.

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Версия на азербайджанском языке GEM: Üç Zaqatala sakini qarayara simptomları ilə KTM-ə hospitalizasiya olunub

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